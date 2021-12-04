Москва, 4 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Советский и российский рок-музкант, лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич рассказал, что Александр Градский в свое время сравнивал себя с британским исполнителем легендарной рок-группы из Ливерпуля «The Beatles» Джоном Ленноном.

Kodru Александр Градский

Об этом Макаревич сообщил в документальном фильме памяти Градского, вышедшего на «Первом канале».

Ранее сообщалось, что музыкальный проект «Голос», выходящий на «Первом канале», посвятят памяти Александра Градского.

Последние несколько лет Градский выступал на этом шоу талантов в качестве наставника конкурсантов.