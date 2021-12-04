Москва, 4 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. 1 декабря российский музыкант Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron выпустил новый альбом под названием «Красота и уродство», насчитывающий 22 композиции. Согласно данным стримингового сервиса Spotify от 4 декабря, альбом достиг отметки в 6 миллионов прослушиваний.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

Заранее о выпуске нового альбома Oxxxymiron сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Последний альбом Мирона Федорова «Горгород», вышедший в 2015 году, получил высокую оценку от InterMedia.