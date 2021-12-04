Москва, , 18:08 — REGNUM В 2020 г. COVID-19 «победил», и потому заболевших гриппом в России было мало. В 2021 г. ситуация поменялась. Владимир Владимир, заслуженный врач России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), предупредил о повышенном риске заражения коронавирусом и гриппом одновременно.

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«Коронавирус и грипп не поделили кормовую базу — нас с вами. Коронавирус оказался более приспособленным к условиям и отдавил куда-то на задний план грипп … Похоже, что он отступить-отступил, но он за это время … перегруппировался, перезаточился», — заявил Никифоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог порекомендовал прививаться четырехкомпонентными вакцинами, так как «вирус гриппа мутирует, и выработанный в результате вакцинации иммунитет иногда не помогает».

Он отметил, что вакцины от коронавируса и гриппа сочетаются на 100% — их можно вводить даже в один день, но в разные руки.