Тула, , 18:07 — REGNUM Выставка «Возвращенные имена» к 80-летию начала контрнаступления под Москвой и 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков открылась 3 декабря в филиале музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» — культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.» в Музейном квартале в Туле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Экспонаты выставки к 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистов Управление пресс-службы правительства Тульской области

Выставка организована музеем-усадьбой, Тульским региональным отделением Союза машиностроителей и военно-историческим поисковым клубом «Славный». В открытии выставки приняли участие советник президента РФ Владимир Толстой, первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко. Приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина зачитала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«В этом году наш регион отмечает важный юбилей — 80-летие героической обороны Тулы. И этот проект — значимый вклад в сохранение исторической памяти и увековечение имен героев. Создание выставки объединило усилия органов власти, музеев, молодежных движений и поисковых отрядов. Спасибо всем, кто принял участие в реализации этого проекта, за большую кропотливую работу, высокий профессионализм и творческий подход. Особая благодарность — музею-усадьбе «Ясная Поляна», — говорится в обращении главы региона.

Экспозиция содержит материалы музея-усадьбы, а также находки военно-исторического поискового клуба «Славный». В их числе — дневник политрука Ивана Астахова, благодаря которому было обнаружено несколько тайников, содержащих знамёна, документы и личные вещи красноармейцев. Находки помогли открыть неизвестные факты о ходе боев и судьбе красноармейцев.

Поисковики передали Музею обороны Тулы знамя 278 стрелковой дивизии, найденное отрядом в августе этого года на территории региона. Оно станет одним из ключевых подлинных экспонатов музея, который откроется в тульском парке «Патриот» 6 декабря.

После Тулы выставка отправится в 80 городов, она будет сопровождаться показом моноспектакля «Скажи мне правду о войне», который был написан на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.