Москва, , 17:56 — REGNUM Заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова отметила на своем telegram-канале, что для нее большая честь — вновь войти в состав Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». В своей работе буду делать акцент на развитие гражданского общества и поддержку НКО.

Ольга Амельченкова Росмолодежь

«Вообще, конечно, Съезд получился «волонтерским». Среди делегатов — много добровольцев из регионов, с которыми мы вместе помогали людям. Со словами благодарности к волонтерам на Съезде обратился Президент России Владимир Путин. Можно сказать, что «Единая Россия» формирует новый тренд на образ современного политика, искреннего, доброго и готового ежедневно заботиться о других не на словах, а на деле. Продвижение получают те, кто лично участвует в оказании помощи людям, не только перед выборами, а постоянно», — подчеркнула депутат Госдумы.

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