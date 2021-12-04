Бухарест, , 17:56 — REGNUM Официальный Бухарест планирует выделить в общей сложности 73 миллиарда евро на укрепление и развитие транспортной инфраструктуры Румынии. Об этом 4 декабря заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, передает бухарестское издание «Jurnalul».

По словам С. Гриндяну, соответствующие средства будут выделяться в рамках новой государственной программы в течение ближайших 10 лет.

«Необходимо сделать рывок в обновлении системы железнодорожного сообщения, строительстве новых автомагистралей и увеличении маршрутов авиасообщения», — отметил, в частности, он. Из каких именно фондов будут выделены указанные средства, не сообщается.

Напомним, ранее новое правительство Румынии объявило о намерении провести ряд кардинальных экономических реформ в стране. Предполагается, что для реализации этого плана Бухарест возьмет дополнительные кредиты у Европейского банка.