Москва, 4 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован в ряде стран. Об этом 4 декабря сообщает сайт Downdetector, отслеживающий информацию о функционировании популярных интернет-ресурсов.

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Подавляющее число жалоб поступило от жителей России, Белоруссии и Украины. В основном речь шла о трудностях при пользовании приложением и при подключении к серверу. У некоторых пользователей также возникли проблемы с веб-сайтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в ряде стран мира был зафиксирован сбой в работе социальной сети Instagram.