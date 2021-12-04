Москва, , 17:55 — REGNUM Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных (людей — прим.)», — заявил Гинцбург в эфире НТВ.

30 ноября комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. А комитет Государственной думы РФ по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в I чтении.

Также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, и в Общественную палату, Совфед и Счётную палату — для обсуждения.