Вашингтон, 4 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. 33-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас, приобретшая высокую популярность благодаря фильмам «Достать ножи» и «Не время умирать», сыграет вторую главную роль в фильме «Ghosted» от Apple Original Films, производство которого начнется в феврале 2022 года.

Скриншот с YouTube Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

Роль главного героя романтического боевика «Ghosted» сыграет Кристофер Роберт Эванс, ранее уже снимался с Аной де Армас в фильме «Достать ножи» 2019 года. Режиссером «Ghosted» назначен Декстер Флетчер.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон отказалась от съемок из-за плотного рабочего графика.