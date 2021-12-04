Стамбул, Турция, 4 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Двухдневный Международный саммит по стратегическим связям (Stratcom Summit '21) стартует в конгресс-центре «Халич» в Стамбуле 11 декабря. Об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

По данным журналистов, управление по связям администрации президента Турции выступает организатором мероприятия. В мероприятии примут участие государственные деятели, политики, эксперты в сфере стратегических коммуникаций, ученые, руководители аналитических центров, журналисты из более, чем 30 стран мира.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к участникам мероприятия.

По последним данным, на саммите, на который приглашены более 3 тыс. человек, будут обсуждаться такие вопросы как: медиа-бюджеты, влияние алгоритмов на человеческую жизнь, дезинформация, кризисное управление, стратегические связи, публичная и цифровая дипломатия, коммуникационные кампании, правительственные связи, новые медиа, связи с общественностью, анализ соцсетей, национальный брендинг, новые тенденции в коммуникационных технологиях, стратегический маркетинг, опросы общественного мнения, политическая коммуникация.