Берлин, 4 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Потенциальный кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шольц выразил желание находиться на посту главы германского правительства более одного срока. Об этом он сообщил во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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Шольц подчеркнул, что стремиться к дружескому сотрудничеству с партнерами по коалиции — партией «Зеленых», что позволит, как ему представляется, сохранять власть после будущих выборов, то есть свыше четырех лет.

Напомним, новое правительство Германии, как предполагается, будет состоять из трех партий — СДПГ, «Зеленых» и либералов. Голосование по кандидатуре нового канцлера запланировано на среду, 8 декабря.