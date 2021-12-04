Мадрид, 4 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. 4 декабря состоялся первый матч полуфинала Кубка Дэвиса Андрей Рублев — Доминик Кепфер. Игра завершилась уверенной победой 24-летнего российского теннисиста со счетом 2:0 (6:4, 6:0 по сетам). Встреча продолжалась 49 минут.

Ausopen.com Андрей Рублев

Во втором матче полуфинала Даниил Медведев сыграет с Ян-Леннардом Штруффаром. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

В параллельных матчах полуфинала между собой играли сборные Сербии и Хорватии по теннису. В финал вышла сборная Хорватии.