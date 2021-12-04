Барселона, Испания, , 17:40 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче шестнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Бетисом» из Севильи. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

На данный момент «Барселона» с шестью очками и 23-мя очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице внутреннего чемпионата. «Бетис», набрав 27 очков, расположился двумя строчками выше.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Николас Гонсалес, Гави, Мемфис Депай, Абде Эззалзули.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Марк Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено, Эктор Беллерин, Серхио Каналес, Гидо Родригес, Айтор Руибаль, Андреас Гуардадо, Хуанми, Виллиан Жозе.

Бригада арбитров: Пабло Гонсалес Фуэртес | Альфредо Родригес | Исраэл Барсена Родригес.