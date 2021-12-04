Москва, 4 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Решения, принятые на Съезде «Единой России», будут иметь долгосрочные последствия, и могут стать могут стать началом подготовки к президентским выборам, отметил эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

ER.ru Единая Россия

Съезд «Единой России» и его итоги стоит рассматривать не только и не столько в контексте результатов выборов, прошедших в этом году, сколько в связи с начинающейся подготовкой к избирательной кампании 2024 года, считает политолог.

«Правящая партия явно заранее готовится — кадрово и структурно — к президентским выборам. И многие сегодняшние решения несомненно будут иметь долгосрочные последствия», — написал Алексей Чеснаков в своем telegram-канале.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.

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