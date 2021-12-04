Лондон, 4 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. 4 декабря на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над «Челси». Лондонское дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу «молотобойцев».

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Первый мяч на 29-й минуте встречи забил 37-летний бразильский центральный защитник Тьяго Силва после передачи Мейсона Маунта — 0:1. Через одиннадцать минут Мануэль Лансини восстановил равновесие в счете ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. В конце тайма полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт вновь вывел гостей вперед — 2:1. Ассист записали на Хакима Зиеша. В дебюте второй половины Джаррод Боуэн, входящий в список трансферных интересов «Ливерпуля», сравнял счет — 2:2. На 87-й минуте вышедший на замену Артур Масуаку принес «молотобойцам» волевую победу — 3:2.

Желтые карточки получили Жоржиньо (23'), Владимир Цоуфал (90+1'), Рис Джеймс (90+2') и Андреас Кристенсен (90+4'). На матче работала английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты главного судьи Саймон Лонг и Ричард Уэст.

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Зума (Форналс, 71'), Доусон, Диоп, Цоуфал, Соучек, Райс, Лансини (Бенрахма, 85'), Джонсон (Масуаку, 45'), Антонио, Боуэн.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва, Алонсо (Пулишич, 72'), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Джеймс, Зиеш (Хадсон-Одои, 64'), Хаверц (Лукаку, 46').

«Вест Хэм», одержав восьмую победу и набрав 27 очков, укрепился на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, дающем право выступать в Лиге чемпионов. «Челси» с 33-мя очками временно остался на первой позиции.