Киев, , 17:27 — REGNUM Встречу с послами стран Европейского союза и «Большой семерки» (G7) на Украине провел глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба украинского президента.

Флаг Украины

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с безопасностью у границ Украины и ход реформ в стране.

«Ермак поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству (Украине) на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации», — говорится в сообщении. — … Руководитель офиса президента и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями о повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициативах Украины на этой площадке».

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном второй раз за неделю.