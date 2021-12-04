Москва, , 17:25 — REGNUM Президиум Генсовета «Единой России» избрал шесть заместителей секретаря Генсовета «Единой России». Решение принято в ходе заседания, которое состоялось после третьего этапа Съезда.

Единая Россия ER.ru

Заместителями секретаря Генсовета «Единой России» стали руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель руководителя Аппарата Правительства Александр Грибов, вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, референт Управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, сенатор РФ Сергей Перминов, и.о. руководителя Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Турчак был переизбран секретарем Генсовета «Единой России». Также в руководящих органах партии прошла ротация: Высший совет обновился почти наполовину, больше чем на 50% поменялся состав Генерального совета «Единой России».

Напомним, в Москве в субботу, 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России».

Читайте также: «Единая Россия» пережила качественное изменение. Мнение эксперта