Минск, 4 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Iraqi Airways с 419 мигрантами на борту вылетел из столицы Белоруссии, города Минск, в столицу иракского Курдистана, город Эрбиль.

(сс) lamuk_lamuk Мигранты

«На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск — Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров (415 взрослых и четыре ребенка до 2 лет)», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Предыдущий эвакуационный рейс состоялся в четверг, 2 декабря, тогда в Иракский Курдистан были доставлены 427 мигрантов.

Напомним, начиная с 18 ноября, из Белоруссии было вывезено свыше 2 тыс. 700 мигрантов.