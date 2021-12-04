Москва, 4 декабря 2021, 17:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин лично объявит победителей в номинации «Волонтер года». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства также обратится с приветственной речью к участникам торжественной церемонии.
Напомним, ранее состоялось торжественное награждение лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтерский центр среди высших учебных заведений страны. Соответствующие сертификаты выдал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.