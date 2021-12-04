Москва, 4 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично объявит победителей в номинации «Волонтер года». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин

«5 декабря президент примет участие в церемонии вручения премии «Мы вместе». Глава государства объявит имя победителя в номинации «Волонтёр года», — отмечается в сообщении.

Глава государства также обратится с приветственной речью к участникам торжественной церемонии.

Напомним, ранее состоялось торжественное награждение лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтерский центр среди высших учебных заведений страны. Соответствующие сертификаты выдал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.