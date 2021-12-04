Москва, 4 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Завершился третий этап съезда «Единой России». На нём подвели итоги работы партии, переизбрали руководящие органы и определили основные направления работы.

Kremlin.ru Единая Россия

Политолог, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына считает, что партия пережила качественное изменение.

«По результатам выборов практически на 50 процентов обновился состав Фракции ЕР в Госдуме. Новых депутатов объединяет внимание к людям, поэтому среди них много волонтеров, представителей общественных движений, победителей кадровых проектов. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде, отметил особую роль партии в проекте #МЫВМЕСТЕ. С первых дней пандемии Единая Россия открыла волонтерские центры во всех регионах. Агитационные бюджеты были перенаправлены на помощь людям, проведён сбор средств среди партийцев, чтобы закупить СИЗы, продукты питания. Тысячи партийцев, включая депутатов всех уровней, лично работали волонтерами. Это показательный пример того, как должна работать власть», — подчеркнула Дарья Кислицына в беседе с корреспондентом ИА REGNUM

«Единая Россия впервые привлекла избирателей к подготовке своей предвыборной программы. В этом поучаствовало более 2 миллионов человек. Теперь ключевая задача партии — выполнение Народной Программы», — так же подчеркнула эксперт.

«Работа с людьми — один из приоритетов партии поэтому большое внимание уделяется региональным, местным и первичным отделениями. Сегодня на съезде ещё 12 губернаторов возглавили региональные отделения партии. 26 губернаторов вошли в обновлённый состав Высшего совета партии. Более чем на половину обновился состав Генерального совета партии. В него вошли представители всех регионов», — завершила свой комментарий Дарья Кислицына.