Москва, 4 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев на следующей неделе проведут встречи с депутатами всех фракций Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря. Речь пойдет о введении QR-кодов в России.

ИА REGNUM Госдума

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Предварительно, встречи с парламентариями от «Единой России» и Справедливой России» состоится 7 декабря, с КПРФ встреча пройдет 9 декабря, а уже 10 декабря намечены дискуссии с ЛДПР и «Новыми людьми».

Кроме того, парламентарии из КПРФ планируют провести круглый стол на тему: «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации».

Правительственный пакет законопроектов о введении QR-кодов вызвал широкий общественный резонанс. Инициативы направлены для обсуждения в регионы. Планируется, что первое чтение законопроекта может состояться 16 декабря.