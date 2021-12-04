Москва, , 17:04 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче семнадцатого тура регулярного сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги сыграет с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Бригада арбитров: Виталий Мешков | Рустам Мухтаров | Максим Ковалев | Роман Сафьян | Иван Сиденков.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов — Дантас Айртон, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Данил Денисов — Йоррит Хендрикс, Руслан Литвинов — Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Квинси Промес — Александр Соболев.

«Ахмат»: Виталий Гудиев — Богосавац Тодорович, Андрей Семенов, Зоран Нижич, Дарко Тодорович — Игорь Коновалов, Антон Швец — Артем Полярус, Евгений Харик, Даниил Уткин — Артем Архипов.

Для 19-летнего воспитанника «красно-белых» Данилы Денисова этот матч станет вторым в составе московского клуба. За «Спартак» Денисов дебютировал 3 октября в матче чемпионата России с «Ахматом».