София, , 17:00 — REGNUM Официальная София намерена погасить внешний государственный долг в размере 10 миллиардов левов ($7 млрд.) в течение первых трех месяцев 2022-го года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Республики Болгария Валерий Белчев.

По словам министра, в настоящее время болгарский бюджет располагает необходимыми средствами для выполнения соответствующих обязательств перед международными кредиторами, при этом выделение соответствующих средств не приведет к ухудшению экономической ситуации в стране.

«Таким образом мы докажем свою платежеспособность и повысим рейтинги Софии на мировых экономических платформах», — резюмировал, в частности, он.

Заявление В. Белчева вызвало критику ведущих болгарских экономистов. Как отметили эксперты, указанные средства следует вложить в реализацию программы социальной помощи.