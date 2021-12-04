Вашингтон, , 16:54 — REGNUM 4 декабря 20-летний атакующий полузащитник «Велеса» и сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмада перешел в «Атланту Юнайтед», выступающей в чемпионате США по футболу. Сумма трансфера составила 16 миллионов евро, что является рекордным подписанием для клубов из МЛС.

В текущем сезоне Тьяго Альмада принял участие в 36-ти матчах за «Велес» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Текущая стоимость 20-летнего полузащитника, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.