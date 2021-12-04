В Германии в жилом доме обнаружили тела пяти человек
Берлин, 4 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В жилом доме под Берлином обнаружены тела пяти человек. Об этом 4 декабря сообщил телеканал NTV со ссылкой на источник в полиции.
Полиция Германии
По данным источника, трагедия произошла в городе Кёнигс-Вустерхаузен (федеральная земля Бранденбург).
«Мы предполагаем, что это убийство», — отметил представитель полиции.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.