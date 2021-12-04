Москва, 4 декабря 2021, 16:50 — REGNUM Андрей Турчак переизбран секретарем Генсовета партии «Единая Россия».Решение тайным голосованием приняли члены Генсовета партии. Заседание Генсовета «Единой России» прошло по завершении третьего этапа XX Съезда партии, который состоялся в субботу, 4 декабря, в Москве. Кандидатуру Андрея Турчака на должность секретаря Генсовета «Единой России» предложил председатель партии Дмитрий Медведев.
Ранее в руководящих органах «Единой России» прошла ротация: Высший совет партии обновился почти наполовину, больше чем на 50% поменялся состав Генерального совета «Единой России».
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