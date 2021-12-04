Астана, 4 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему государство не признало воссоединение Крыма с Россией. Об этом он сообщил в интервью создателю фильма «Казах. История золотого человека» Оливеру Стоуну.

Kremlin.ru Нурсултан Нахарбаев

«Мы не признали Крым российским потому, что тогда надо было мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали», — отметил Назарбаев.

Первый президент Казахстана тем не менее подчеркнул, что во время конфликта, произошедшего в 2014 году между Киевом и Москвой, он не стал поддерживать и украинскую сторону.