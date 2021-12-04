Самара, 4 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. 35-летний экс-голкипер национальной сборной России по футболу Игорь Акинфеев был признан порталом WhoScored лучшим игроком матча (оценка 8.40) семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Крылья Советов» — ЦСКА (0:1). Акинфеев совершил семь удачных спасений, а также не позволил Антону Зиньковскому и Максиму Глушенкову открыть счет в первом тайме.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Акинфеев с мячом

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в семнадцати играх за «красно-синих» во всех турнирах, в которых пропустил шестнадцать мячей. На счету вратаря восемь сухих матчей.

Текущее соглашение Акинфеева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2022 года. Следующим летом экс-вратарь сборной России может покинуть московский клуб на правах свободного агента.