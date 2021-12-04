Москва, 4 декабря 2021, 16:36 — REGNUM Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев выразил уверенность в том, что Россия может стать одним из лидеров в достижении целей устойчивого развития. Об этом он сообщил во время выступления на выставке «Экспо-2020».
Глава «Росатома» подчеркнул, что цели устойчивого развития — это хорошая платформа для всего человечества, для политических элит, для крупных предпринимателей скоординировать свои действия.
Свою речь топ-менеджер закончил выводом, что задачи, которые предстоит решить, очень сложные и не до конца осознаются акторами указанного процесса. В этой связи необходимо просчитывать наперед последствия климатических изменений.