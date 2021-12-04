Москва, 4 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев выразил уверенность в том, что Россия может стать одним из лидеров в достижении целей устойчивого развития. Об этом он сообщил во время выступления на выставке «Экспо-2020».

Климат

"Уверен, что мы можем быть в числе тех стран, которые будут лидировать в этой работе, которые будут именно так строить свою внутреннюю повестку и именно так создавать международные альянсы и объединения для глобального решения этой проблемы», — отметил Лихачев.

Глава «Росатома» подчеркнул, что цели устойчивого развития — это хорошая платформа для всего человечества, для политических элит, для крупных предпринимателей скоординировать свои действия.

«Что хорошо, это то, что цели устойчивого развития, эти 17 формальных целей, они гораздо глубже и более комплексные, чем просто идея сокращения того или иного вида электрогенерации», — добавил Лихачев.

Свою речь топ-менеджер закончил выводом, что задачи, которые предстоит решить, очень сложные и не до конца осознаются акторами указанного процесса. В этой связи необходимо просчитывать наперед последствия климатических изменений.