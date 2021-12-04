София, , 16:32 — REGNUM В Болгарии зарегистрированы три новых случая заболевания 1Е31 («птичьего гриппа»). Об этом 4 декабря со ссылкой на Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов РБ сообщила софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, очаги эпидемии обнаружены в одном промышленном и двух частных фермерских хозяйствах в Пловдивской и Пазарджикской областях страны. На момент определения диагноза на крупной птицеферме содержались 80 000 кур, на крестьянских подворьях — около 100 птиц. В ближайшее время все поголовье пернатых будет уничтожено.

Как отметили представители Министерства здравоохранения Болгарии, подобная разновидность «птичьего гриппа» опасности для человека не представляет. Тем не менее, в указанных районах введены карантинные ограничения.