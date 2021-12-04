Самара, 4 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. 4 декабря в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпели поражение от московского ЦСКА со счетом 0:1. Эта победа стала для «красно-синих» первой в рамках чемпионата с 23 октября. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ЦСКА

Единственный мяч на 75-й минуте встречи забил норвежский атакующий полузащитник Эмиль Бохинен после передачи Чидеры Эджуке.

За последний месяц ЦСКА принял участие в четырех матчах внутреннего чемпионата. В этих играх подопечные Алексея Березуцкого потерпели три поражения (от «Рубина», «Сочи» и «Зенита), а также один раз сыграли вничью с «Химками».

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Чернов, Зеффан, Бейл, Ежов (Пиняев, 79'), Пруцев, Иванисеня (Якуба, 78'), Зиньковский (Липовой, 86'), Сарвели (Цыпченко, 67'), Глушенков (Сергеев, 67').

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бийол, Дивеев, Фернандес, Мухин (Бохинен, 71'), Ахметов (Дзагоев, 46'), Обляков, Зайнутдинов (Кучаев, 76'), Эджуке (Фукс, 90'), Заболотный.

ЦСКА, одержав восьмую победу в сезоне и набрав 27 очков, временно обошел «Краснодар» и «Локомотив» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Крылья Советов» с 24 очками остались на восьмом месте.