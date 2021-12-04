Москва, 4 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Новые санкции, принятые 2 декабря США, ЕС, Великобританией и Канадой в отношении Белоруссии, решительно осуждают в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном 4 декабря на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Данные санкции (против Белоруссии — прим. ИА REGNUM) являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход СБ ООН, — заявила дипломат. — Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан».

По ее словам, ярко выраженную политическую окраску имеют введенные против Белоруссии ограничительные меры. Кроме того, добавила Захарова, санкции представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

«Их авторы (США, ЕС, Великобритания и Канада) и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики, — сказала официальный представитель МИД России. — Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне внешнего давления Минск не предаст РФ и ее народ.