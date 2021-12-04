Москва, , 16:18 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг сообщения, появившиеся в СМИ, о переходе территориальных офисов фонда на удаленный режим работы. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба ПФР.

«Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан — как по предварительной записи, так и без нее», — отмечается в сообщении ПФР.

При этом отмечается, что в связи с риском распространения COVID-19 с 2020 г. действует упрощенный порядок получения услуг.

Антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы и центры госуслуг.