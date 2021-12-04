Москва, 4 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«В режиме видеосвязи состоится встреча Владимира Путина с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее глава российского государства провел переговоры с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикрон».