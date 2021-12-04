4 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение немецкой газеты Bild о том, что западные спецслужбы считают, что намерения президента России Владимира Путина «напасть на Украину» серьезны, однако пока что Кремль еще не решил, реализовывать ли свои планы.

Мирослава Романенко, , 18:50 — REGNUM Западные спецслужбы считают, что намерения президента России Владимира Путина «напасть на Украину» серьезны, однако пока что Кремль еще не решил, реализовывать ли свои планы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники в западных и украинских спецслужбах, а также в НАТО.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации немецкого издания, в настоящее время планы по вторжению на Украину «лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы». Также источник Bild убежден, что, если президент России отдаст приказ, российская армия нанесет «одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера». Атака, как уточняют источники Bild, может быть «в конце января — начале февраля».

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Бородатая Бабушка». Для многих сообщение о готовящейся «атаке» России стало поводом к иронии. Многие комментирующие не восприняли данное сообщение всерьез, однако отметили, что кому-то нужно это нагнетание.

Читайте также: Разведка США ожидает «вторжения» России на Украину в начале 2022 года — AP

«Да скорее бы уже», — отреагировал Grigorian.

«Нужно потерпеть повышение коммуналки, а то Путин «нападет» (сарказм, если что)», — добавил Илья.

«Зачем РФ Житомир и Львов с нелояльным населением, РФ экономически их не потянет, такую территорию. На каких дебилов это рассчитано?.. Да зайдут максимум республики, и то в случае наступления Украины», — написал Vinni.

Г.Львов (сс)Konstantin Brizhnichenko

«А с другой стороны нападет Польша, Румыния и Венгрия, и поделят по-честному…» — пишет R Ro.

«Надо срочно поднять коммуналочку, давненько не поднимали… Под этот шум прибоя…» — с сарказмом отметил MBS.

«Не будет нас Россия кормить, война отменяется», — добавил Саша.

«Быстрее бы финал этого всего мракобесия, сил же… уже никаких нет…» — отреагировал MBS.

«Ох уж брехня эта так надоела…» — написал Вася.

«Кроме смеха, те газетные фейки ничего не вызывают», — смеется Rod.

«Новости о том, что Россия нападет, идут ежедневно, то есть информационно накачивают, не дают тему забыть. Причем нагнетает Запад. Значит, он что-то вынашивает. 08.08.08 может повториться, когда вынудят РФ», — задумался Pav Br.

«Уже караваи засыхают», — иронизирует Сергей Б.

«Все эти карты, всплывшие в последние дни, не что иное, как прощупывание общественного мнения перед грядущим разделом», — считает «Р».

"Битва за возможность обуть, одеть и накормить бедного родственника-бомжа! До слез!» — пошутила Alexandra N.

«Очень похоже на операцию прикрытия для нашего наступления, чтобы потом сказать, что мы защищались», — добавил Anatoly.

«Похоже на прогноз погоды», — шутит 5ergey.

«Хватит мучить всех. Давайте договоритесь уже без нас и за один день сделайте свои дела — и будем дальше жить!» — написал Sergii P.

«Придётся Украине на себя нападать самой… а что же делать, старшие братья так желают», — отреагировала Яна.

Военная техника ВСУ Mil.gov.ua

«За Путина все рассчитали, карты нарисовали, всех предупредили, осталось только Путина убедить, что он должен напасть, потому как западная общественность настаивает. Не ведётся Путин. Шо делать?» — задался вопросом Nushma.

«Живите на свои, не фиг ждать чуда!» — подытожил Игорь В.

Читайте также: Генерал Бужинский: 100 тыс. солдат недостаточно для захвата Украины