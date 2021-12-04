Киселёвск, Кемеровская область, 4 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Киселёвске организована проверка информации о загрязнении воздуха. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга выявлена публикация о загрязнении воздуха в Киселёвске. В связи с этим природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Истребованы сведения и документы у угледобывающих предприятий Киселевска, сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга с целью определения потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверки, в том числе, будет дана оценка принятых надзорными органами мер.