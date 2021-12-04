Москва, , 16:06 — REGNUM Россия в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков в мире в соотношении риск-прибыль. Об этом 4 декабря, выступая на российском форуме в рамках Expo 2020, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«России предстоит очень серьезная трансформация, но она же открывает огромные возможности. Мне кажется, что в соотношении риск-прибыль в ближайшие десятилетия Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире», — сказал Греф.

Он добавил, что разумные макроэкономическая, финансовая, политика, также инвестиционный климат добавляют привлекательности России. Греф отметил, что РФ открывает для инвесторов колоссальные возможности из-за отсутствия должной конкуренции в целом ряде секторов.

Также пока сохраняется возможность инвестиций в традиционные сектора энергетики, т.к. они будут сохранять актуальность еще 15−20 лет, отметил он. Греф напомнил, что объем необходимых инвестиций в энергопереход России составит около 1 трлн долларов.