Москва, 4 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом в субботу, 4 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В самолете

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 12 рейсов, еще семь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 4 декабря в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности: ожидается сильный ветер и гололедица.