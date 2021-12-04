Стокгольм, , 16:03 — REGNUM Исследование шведских медиков подтвердило наличие связи между учащённым пульсом у пожилых людей и повышенным риском развития деменции. Об этом сообщает пресс-служба Каролинского института.

Измерение пульса человека Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время медики не разработали лекарства от старческой деменции (слабоумия). Имеющиеся данные показывают, что здоровый образ жизни и поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы могут отсрочить наступление деменции и облегчить её симптомы.

Учёные из Каролинского института решили проверить связь между деменцией и частотой пульса у людей в зрелом возрасте. Исследование проводилось 12 лет, в нём приняли участие 2147 добровольцев из Стокгольма старше 60 лет.

Проанализировав полученные данные, медики установили, что люди с частотой пульса в состоянии покоя 80 ударов в минуту или выше в среднем имели на 55% более высокий риск развития деменции, чем люди с пульсом 60−69 ударов в минуту. Эта связь сохранилась при учёте других факторов, включая имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания.

Причины этой связи остаются неясны. Авторы исследования предполагают, что одним из объяснений могут быть частые сбои в работе периферических нервов у пожилых людей с учащённым пульсом.