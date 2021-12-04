Кемерово, , 16:01 — REGNUM В Кемерове сегодня, 4 декабря, произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Железнякова. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

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«На момент прибытия сотрудников МЧС России из окна квартиры на втором этаже шёл дым, в подъезде наблюдалось задымление. Ещё до приезда сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались 40 человека. Пожарные, не теряя ни секунды, приступили к разведке. В результате с верхних этажей по лестничным маршам и из окон с помощью трехколенной лестницы, с применением специальных спасательных устройств для защиты органов дыхания, были спасены и выведены на свежий воздух 25 человек, в том числе шесть детей», — уточнили в ведомстве.

Также был обнаружен очаг возгорания. Огонь был потушен. В ликвидации были задействованы 36 человек и 11 единиц техники. В результате пожара в одной из комнат обгорела мебель и вещи. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.