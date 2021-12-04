Анкара, , 16:00 — REGNUM Жители Турции должны сохранять доверие к национальной экономике. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 декабря на открытии ряда объектов в провинции Сиирт.

Реджеп Тайип Эрдоган Alfavita.gr

«Мы добьемся стабилизации ценовой ситуации в экономике уже в первой половине 2022 года, — заверил президент. — Государство продолжит решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен».

Эрдоган добавил, что за годы правления партии «Справедливости и развития» резервы Центробанка страны выросли с $27,5 млрд до $126 млрд. При этом он напомнил, что долг Анкары перед МВФ был обнулен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о переименовании экспортного бренда Турции в Türkiye.