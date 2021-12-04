4 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Токио озабочен размещением на острове Матуа ракетного комплекса «Бастион». Не потому ли, что считают все Курилы «своими»?

Анатолий Кошкин, , 18:49 — REGNUM С некоторых пор большее значение приобретают не сами статьи в японских СМИ, посвященные нашей стране и японо-российским отношениям, сколько комментарии читателей, которые становятся все более русофобскими и агрессивными.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Японские власти усматривают «угрозу» уже не только с островов, на которые Токио объявил свой самодельный «суверенитет», но и из любых дальневосточных территорий России, где размещается оборонительное вооружение. На сей раз недовольство вызвал ракетный комплекс «Бастион», призванный защищать все Курильские острова. Размещены ракеты на острове Матуа в центральной части Большой Курильской гряды.

«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на боевое дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — цитирует пресс-релиз Восточного военного округа РФ японское информационное агентство «Дзи-дзи цусин».

Сообщается, что дальность стрельбы противокорабельных ракет «Бастион» составляет 500 километров. Ранее в 2016 году такое ракетное подразделение было развернуто на острове Итуруп. Теперь зона покрытия этими ракетами в Японском и Охотском морях значительно расширяется. На территории острова Матуа развернут автономный военный городок. В городке уже завершились работы по благоустройству помещений, которые предназначены для круглогодичного несения службы.

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Несмотря на то, что ракеты противокорабельные и не предназначены для ударов по территории Страны восходящего солнца, японские читатели в очередной раз перевозбудились и требуют от правительства для противостояния нашей стране отбросить пацифизм и «мирную» конституцию, увеличить в пять раз военный бюджет, накопить с избытком ядерный арсенал, создавать в глубокой секретности самые современные виды вооружений, включая атомный флот, прекратить всяческую торговлю и переговоры с Россией и готовиться к неизбежной войне с русскими.

Ниже публикуются в переводе ИноСМИ эти и другие призывы сынов «священной нации Ямато»:

kaz: «Постепенно наши острова Сэнкаку, Такэсима и северные (Курилы) переходят под контроль Китая, Южной Кореи и России соответственно. Япония молча на это смотрит.

Россия превратила северные острова в неприступную крепость. Неужели у экономически мощной Японии нет сил для того, чтобы построить мощный оборонительный щит для того, чтобы противостоять всем этим посягательствам?!»

ｂ: «Северные острова — это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!»

rlh: «Ведь русские уже имеют подразделение «Бастионов» на острове Итуруп. Теперь забираются дальше на север по архипелагу Тисима. Для чего? Для того чтобы окончательно взять под контроль Японское и Охотское моря!»

kak: «Размещением противокорабельных ракет дальнего радиуса действия «Бастион» в центре северных территорий Россия дает нам окончательно понять: ее главными противником здесь является Япония.

Видимо, на Россию тезис «дипломатия лучше войны» не действует!»

ham: «Нам нужно развивать не оборонительный потенциал, а потенциал возмездия против Китая, Южной Кореи и России. Напрячь все наши научные силы, использовать нарабатываемый на АЭС плутоний для создания компактных атомных бомб. Если наши враги будут знать, что в случае нападения на нас их ждет суровое возмездие, они не сунутся.

Курильские острова Mil.ru

Все наши стратегические военные объекты нужно спрятать под землю. А ядерных боеприпасов нужно произвести с избытком, чтобы хватило на всех!»

kis: «Больше никаких переговоров с Россией, Китаем и Южной Кореей!

Призвать мировую общественность к их бойкоту! Не позволять агрессивные действия по отношению к Японии! Нельзя примирить капитализм с социализмом!»

azu: «У Китая и России есть сверхзвуковое оружие, а у Японии с ее огромным экономическим потенциалом оно есть?

Япония все носится со своим пацифизмом и мирной конституцией.

А Китай и Россия приступили к агрессивным акциям против нас и будут их только наращивать!

Тут еще к ним присоединится и Северная Корея. Думаю, в нашем регионе в 5 ближайших лет нужно ждать большой войны!»

gun: «Ну, вот оно и случилось. Теперь Японии уже не до систем противоракетной обороны ПРО. Теперь нужно что-то посерьезнее. Если мы не создадим угрозу Китаю и России, будет плохо.

Нам нужно создать свой ядерный потенциал, атомный подводный флот и попросить американцев разместить на нашей территории ядерное оружие!

Даже если его не придется использовать, само наличие такого потенциала будет служить мощным инструментом сдерживания для агрессора!»

t_j: «Новый премьер Кисида и его приспешники Мотэги, Хаяси и Фукуда все настроены прокитайски. Я думаю, что Россия прекрасно это видит и считает, что между Японией и США начинает расти трещина. Потому Москва так и действует.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Kremlin.ru

Если срочно не выгнать из власти Кисиду, то мы очень быстро потеряем Окинаву (а, может быть, и Кюсю), которые у нас отберет Китай, и северные острова, которые окончательно отнимет у нас Россия!»

hto: «Что мы все выражаем да выражаем «сожаления»?! Прекратить всякие отношения с Россией! Не покупать у нее энергоносители. Не продавать автомобили! России нужно нанести настоящий экономический урон, а не выражать «сожаления»!»

djs: «Господин Кисида, признайте, что главными нашими противниками являются Китай, Северная Корея и Россия. Мы расположены от них на очень малом удалении, и это опасно!

Японское правительство должно в обстановке глубокой секретности приступить к разработке самых современных видов вооружений!

Разве наш технологический потенциал не позволяет этого?»

leica: «Бастион» — опасная ракета. Имеет скорость около 2,5 Маха, дальность 500 километров, боевой заряд 250 кг. Одного попадания этой ракеты хватит, чтобы потопить крупный корабль.

Ракетный комплекс «Бастион» Илья Иванов © ИА REGNUM

Подразделения «Бастионов» превращают Курилы в неприступную крепость. Подойти к ним на близкое расстояние невозможно».

zsa: «Японии нужно пойти на выделение 5% ВВП на военный бюджет. Срочно необходимо разрабатывать ядерное оружие и сверхзвуковые ракеты!»

dlh: «Если Россия так укрепляет северные острова, превращая их в неприступную крепость и размещая ракеты «Бастион» в уязвимой для Японии зоне, то и нам нужно разместить свои ударные ракеты на самых северных и восточных точках Хоккайдо. Действовать нужно симметрично!»