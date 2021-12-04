Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает введение локдауна из-за COVID-19 исключительной мерой. Об этом 4 декабря заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Они (локдауны — прим.) могут быть эффективными, но являются очень дорогостоящими и должны использоваться только в крайнем случае», — передает ее слова радиостанция «Говорит Москва».

Решения о введении жестких ограничительных мер должны приниматься на основе анализа рисков и пользы, добавила Вуйнович.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство призывает граждан РФ учитывать ограничения по COVID-19 при планировании поездок за рубеж.

«Ещё раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если там будет введен локдаун или отменены рейсы», — заявила она.