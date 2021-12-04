Ливерпуль, Великобритания, 4 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Иранским нападающим санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердаром Азмуном интересуется ливерпульская команда «Эвертон». Об этом 4 декабря сообщает издание 90min.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

По информации источника, 26-летний иранский футболист рассматривается «Эвертоном» в качестве замены бразильскому нападающему Ришарлисону, контракт которого с ливерпульским клубом истекает летом следующего года.

Кроме того, указывается, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири, являющийся по происхождению иранцем, является персональным поклонником игры нападающего «Зенита».

Отметим, в нынешнем сезоне Сердар Азмун сыграл за санкт-петербургскую команду в 15 матчах Российской Премьер-лиги и отличился в них семью забитыми голами.