Новосибирск, 4 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за неправильной эксплуатации электробытовых приборов и электрооборудования с начала 2021 года произошло более тысячи возгораний. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

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«Специалисты государственного пожарного надзора напоминают: чтобы обогреватель защитил вас от холода и при этом не лишил имущества, важно помнить о мерах безопасности при обращении с электроприборами», — подчеркнули в ведомстве.

При обнаружении возгораний или задымления, кузбассовцев просят незамедлительно вызывать пожарно-спасательные подразделения.