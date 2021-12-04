Новосибирск, 4 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В новосибирский суд поступило уголовное дело по факту побега осуждённых из исправительной колонии №8 (ИК-8). Об этом сообщил Калининский районный суд города.

tracy collins В суде

«В суд поступило уголовное дело по обвинению Александра Г., Виталия К. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Органами предварительного расследования Гони обвиняются в том, что отбывая наказание в виде лишения свободы на участке колонии-поселения ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области 12 июля 2021 года, отогнув ограждение в виде профлиста, противоправно покинули территорию исправительного учреждения, совершив побег из места лишения свободы. После чего уехали в город Тюмень, где 20 сентября 2021 года были задержаны сотрудниками полиции», — уточнили в суде.

О дате судебного заседания обещают сообщить дополнительно.