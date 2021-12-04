Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Сиделка актрисы театра и кино Нины Ургант, скончавшейся 3 декабря, первой узнала о ее смерти. Об этом 4 декабря передает KP.RU.

Сиделка была шокирована и вызвала полицию в квартиру на набережной Крюкова канала. Ургант находилась в кровати в четвертой комнате квартиры, рассказала сиделка.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93 году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге 3 декабря. В 2014 г. она заявила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

По словам соседа Ургант по даче, в последние годы актриса не выходила из дома из-за плохого самочувствия.

Первую большую роль в кино актриса сыграла в 1962 г. в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За ней последовали роль Люси в фильме «Я родом из детства» (1966) и роль Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой» (1969). Но наиболее известной для актрисы тала роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал» (1970).

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