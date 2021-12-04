Сочи, Краснодарский край, , 15:40 — REGNUM Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров победили в соревнованиях саней-двоек на третьем этапе Кубка мира (КМ) в Сочи. Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Санный спорт

Победный результат российских спортсменов по сумме двух попыток составил 1 минуту 39,351 секунды.

Второе место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен с результатом 1 минута 39,485 секунды, третье — Андрис и Юрис Шицсы из Латвии с результатом 1 минута 39,530 секунды.

Отметим, этап Кубка мира по санному спорту в Сочи закончится в воскресенье, 5 декабря.